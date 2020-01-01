Construction industrialisée, métallique, de bâtiment industriel, hangar

La construction industrialisée métallique de bâtiments industriels – hangars offre une solution rapide, économique et durable pour répondre aux besoins des professionnels du BTP. Grâce à des structures en acier galvanisé ou en aluminium, ces bâtiments modulaires s'adaptent à diverses applications : entrepôts logistiques, ateliers, bâtiments agricoles ou industriels. La préfabrication en usine permet une installation rapide sur site, réduisant les délais et les coûts de main-d'œuvre. Les hangars métalliques se déclinent en différentes configurations (monopente, bipente, avec ou sans isolation) et peuvent intégrer des équipements spécifiques tels que ponts roulants, mezzanines ou systèmes de ventilation. Conformes aux normes en vigueur, ils garantissent une excellente résistance aux intempéries et une longévité accrue. Sur cette page, les professionnels trouveront une sélection de hangars métalliques industrialisés, adaptés aux exigences des projets contemporains.​