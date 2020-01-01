Le contrôleur de débit est un dispositif essentiel dans les installations de chauffage, de climatisation et de distribution de fluide. Il permet de mesurer, réguler ou limiter le débit d’eau ou de fluide caloporteur dans un circuit, assurant ainsi un fonctionnement optimal, équilibré et sécurisé de l’ensemble du système. Utilisé dans les réseaux hydrauliques, les circuits de chauffage ou les boucles de rafraîchissement, il évite les surconsommations, protège les équipements sensibles et contribue à la performance énergétique globale. Disponible en version mécanique ou électronique, le contrôleur de débit s’intègre facilement en neuf comme en rénovation. Découvrez ici une sélection de solutions fiables adaptées aux exigences des professionnels du BTP.