Les convoyeurs sont conçus pour le transport continu de matériaux sur chantier ou en environnement industriel. Qu’ils soient à bande, à rouleaux, à chaînes ou à vis, ces équipements facilitent le déplacement de charges en vrac (sable, gravats, béton, palettes…), réduisant les efforts manuels et optimisant la productivité. Fixes ou mobiles, motorisés ou gravitaires, les convoyeurs s’adaptent à de nombreuses configurations de chantier et assurent un flux régulier et sécurisé. Robustes et faciles à entretenir, ils participent à une meilleure organisation logistique sur site. Consultez notre sélection pour équiper vos chantiers d’un système de convoyage performant.