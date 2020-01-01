La réalisation d’un court de tennis nécessite des équipements adaptés, des matériaux de qualité et une parfaite maîtrise des contraintes techniques. Qu’il s’agisse d’un projet en neuf ou en rénovation, le choix du revêtement, du mobilier sportif et des équipements périphériques impacte directement la qualité du jeu et la durabilité de l’installation.

Terre battue, résine, gazon synthétique ou béton poreux : chaque surface présente des caractéristiques spécifiques en termes d’adhérence, de vitesse de balle et d’entretien.

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