La couverture pour piscine remplit plusieurs fonctions essentielles : sécurisation du bassin, protection contre les salissures et limitation de l’évaporation ou des pertes de chaleur. Selon le modèle choisi – bâche à barres, couverture d’hivernage, volet roulant ou couverture automatique – elle répond à des usages variés, en toute saison. Certaines sont conformes à la norme NF P90-308 pour prévenir les risques de noyade, notamment chez les enfants. D’autres intègrent des fonctions isolantes ou solaires pour optimiser la température de l’eau. Facile à installer et à manipuler, la couverture de piscine est un équipement indispensable pour les particuliers comme pour les collectivités. Retrouvez ici une sélection de couvertures robustes et durables, pensées pour assurer confort, sécurité et performance énergétique au quotidien.