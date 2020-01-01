Dépoussiérage, épuration des gaz

Le dépoussiérage et l'épuration des gaz sont des procédés essentiels pour assurer la qualité de l'air dans les environnements industriels et les installations de chauffage. Ils permettent de capturer et d'éliminer les particules solides, les poussières et les polluants gazeux émis lors des processus de combustion ou de production. Ces systèmes contribuent à la protection de la santé des travailleurs, à la préservation de l'environnement et à la conformité aux réglementations en vigueur. Les solutions disponibles incluent des filtres à manches, des électrofiltres, des cyclones, des laveurs de gaz et des précipitateurs électrostatiques, adaptés aux besoins spécifiques de chaque installation. Découvrez notre sélection de technologies de dépoussiérage et d'épuration des gaz, conçues pour répondre aux exigences des professionnels du BTP.