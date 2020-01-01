Le distributeur de fluide chauffant est un composant clé des installations de chauffage central, garantissant une répartition homogène de la chaleur dans l’ensemble du bâtiment. Relié à la chaudière ou à la pompe à chaleur, il assure la distribution du fluide caloporteur vers les différents circuits de radiateurs, planchers chauffants ou unités terminales. Sa conception permet d’optimiser le rendement énergétique, de faciliter l’équilibrage hydraulique et de limiter les pertes thermiques. Disponible en plusieurs modèles et configurations, le distributeur de fluide chauffant répond aux besoins des projets neufs comme des rénovations, en logement collectif, tertiaire ou industriel. Les professionnels du BTP y trouvent une solution fiable pour améliorer le confort thermique et la performance globale des systèmes. Consultez les produits proposés pour sélectionner le distributeur adapté à vos chantiers.