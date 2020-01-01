Echafaudage volant manuel

L’échafaudage volant manuel est une solution économique et légère pour les interventions ponctuelles en hauteur, telles que le ravalement de façade, la peinture ou l’entretien extérieur. Fonctionnant sans motorisation, il est actionné manuellement par un système de poulies, treuils ou manivelles. Facile à installer, peu encombrant et transportable, il convient parfaitement aux petits chantiers ou aux zones difficiles d’accès. Sa plateforme suspendue offre une liberté de mouvement en toute sécurité pour les opérateurs. Conforme aux normes de sécurité, l’échafaudage volant manuel allie simplicité d’usage, gain de place et efficacité pour les travaux temporaires en hauteur.