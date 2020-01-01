Eclairage d'extérieur et signalisation

L’éclairage extérieur et la signalisation sont des éléments essentiels pour sécuriser, guider et valoriser les espaces publics et privés. Qu’il s’agisse d’un parking, d’une voirie, d’un espace piéton ou d’un parc, les solutions d’éclairage doivent allier performance, durabilité, faible consommation énergétique et intégration esthétique. Les dispositifs de signalisation – qu’ils soient lumineux, au sol ou verticaux – participent quant à eux à la sécurité des usagers et à la bonne circulation des flux. Pour les professionnels du BTP, les collectivités ou les aménageurs, cette sélection regroupe des produits fiables, conformes aux normes en vigueur, adaptés aux usages intensifs et aux conditions extérieures. Découvrez des solutions techniques pour répondre aux enjeux de visibilité, de sécurité et de performance énergétique.