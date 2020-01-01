L’éco-construction regroupe l’ensemble des solutions et matériaux visant à réduire l’impact environnemental des bâtiments tout en améliorant leur performance énergétique et leur qualité de vie. Matériaux biosourcés, isolants naturels, systèmes à faible consommation d’énergie, produits certifiés ou recyclables : ces innovations s’inscrivent dans une démarche durable, respectueuse des réglementations environnementales telles que la RE2020. Pour les professionnels du BTP, architectes, maîtres d’ouvrage ou artisans, cette sélection propose des produits adaptés à la construction neuve comme à la rénovation énergétique. Découvrez ici des solutions concrètes pour concevoir des bâtiments plus responsables, durables et performants, répondant aux enjeux actuels de transition écologique dans le secteur de la construction.