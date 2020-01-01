Ecran antibruit, Pare-vent

Les écrans antibruit et pare-vent sont conçus pour limiter les nuisances sonores et protéger les zones sensibles des effets du vent, de la poussière ou des intempéries. Utilisés sur les chantiers, aux abords des routes ou dans les espaces extérieurs, ils contribuent au confort des usagers et à la maîtrise de l’environnement de travail.

Ces équipements répondent à des besoins techniques spécifiques : atténuation des bruits d’impact ou de circulation, création de zones abritées, séparation physique des espaces. Ils peuvent être temporaires ou permanents, modulaires ou intégrés au projet paysager ou urbain.

Cette page propose une sélection de solutions pare-vent et écrans acoustiques à destination des professionnels du BTP, pour améliorer la qualité des aménagements et réduire les nuisances sur site.