Ecran, sous-toiture, pare-vent, pare-pluie

Les écrans sous-toiture, pare-pluie et pare-vent sont des éléments techniques indispensables pour renforcer l’étanchéité et la performance énergétique des bâtiments. Placés sous la couverture ou derrière le bardage, ils protègent la structure contre les infiltrations d’eau, le vent et les poussières tout en permettant une bonne gestion de la vapeur d’eau. En construction neuve comme en rénovation, ces membranes assurent la durabilité de l’ouvrage, améliorent le confort thermique et contribuent à l'efficacité de l’isolation. Selon les besoins, on opte pour un écran HPV, un pare-pluie respirant ou un pare-vent renforcé. Faciles à poser, résistants à la déchirure et aux UV, ces produits sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels du BTP. Retrouvez ici une sélection de solutions performantes.