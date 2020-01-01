Elévateur à godets

L’élévateur à godets est utilisé pour le transport vertical de matériaux en vrac comme les granulats, le sable ou les céréales. Composé d’une série de godets fixés sur une bande ou une chaîne, il permet un élévation rapide et continue sur de grandes hauteurs. Couramment utilisé dans les industries du bâtiment, des matériaux ou de l’agroalimentaire, il garantit un flux de matière stable et maîtrisé. Compact, sécurisé et performant, l’élévateur à godets s’intègre parfaitement dans une chaîne logistique automatisée. Découvrez les modèles adaptés à vos installations de manutention verticale.