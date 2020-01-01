Equipement de piscine

L’équipement de piscine regroupe l’ensemble des dispositifs nécessaires au bon fonctionnement, à la sécurité et au confort du bassin. Il inclut les systèmes de filtration, les pompes, les chauffages, les robots de nettoyage, les projecteurs LED, les alarmes ou encore les volets roulants. Chaque équipement contribue à la qualité de l’eau, à la facilité d’entretien ou à l’agrément d’usage. Ces produits sont pensés pour s’adapter aux piscines enterrées comme hors-sol, privées ou collectives. Certains intègrent des technologies connectées pour un pilotage à distance, d’autres répondent aux normes de sécurité en vigueur. Que ce soit pour une installation neuve ou une modernisation, ces solutions améliorent la performance et la durabilité de l’ouvrage. Découvrez ici une sélection d’équipements fiables, conçus pour les professionnels de la piscine.