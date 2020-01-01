Equipement de stade

Les équipements de stade sont essentiels à la pratique sportive, qu’il s’agisse de terrains scolaires, d’installations municipales ou de complexes professionnels. Ils doivent garantir sécurité, durabilité et confort d’usage pour les sportifs comme pour les spectateurs.

Buts, filets, bancs de touche, tribunes, éclairage, pare-ballons ou traçage au sol : chaque composant répond à des normes spécifiques selon la discipline et le niveau de pratique.

Sur cette page, retrouvez une sélection d’équipements de stade adaptés aux projets d’aménagement extérieur, en neuf ou en rénovation. Des solutions pensées pour les collectivités, les entreprises spécialisées ou les professionnels du BTP en charge de l’installation d’infrastructures sportives.