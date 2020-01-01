Equipement pour gymnase

Les équipements pour gymnase permettent de structurer, sécuriser et optimiser les espaces dédiés à la pratique sportive en intérieur. Ils doivent répondre aux besoins des établissements scolaires, centres sportifs, collectivités ou salles privées, tout en garantissant confort, durabilité et conformité aux normes.

Paniers de basket, poteaux de volley, rideaux séparatifs, protections murales, tribunes repliables ou revêtements de sol : chaque solution s’intègre dans un projet global d’aménagement sportif.

Sur cette page, retrouvez une sélection d’équipements pour gymnase à destination des professionnels du BTP, des aménageurs d’espaces sportifs ou des collectivités, pour équiper durablement tous types de salles de sport.