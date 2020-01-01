Etabli, plan et table de travail, tréteaux

Les établis, plans de travail, tables de travail et tréteaux sont des équipements essentiels sur les chantiers du BTP, offrant aux professionnels des surfaces stables et robustes pour réaliser diverses opérations telles que le sciage, l'assemblage, le perçage ou le ponçage. Cette sélection propose une gamme variée d'équipements adaptés aux besoins des artisans et entreprises du bâtiment : établis fixes ou modulables, plans de travail en acier ou en bois, tables de travail pliantes pour une mobilité accrue, et tréteaux réglables en hauteur pour s'adapter à différentes configurations de chantier. Conçus pour garantir sécurité, ergonomie et durabilité, ces équipements répondent aux exigences des travaux de construction neuve ou de rénovation. Explorez dès maintenant cette offre complète pour équiper vos chantiers avec du matériel fiable et performant, adapté à vos besoins spécifiques.