L’étanchéité des ouvrages enterrés, tels que les fondations, les murs de sous-sol ou les structures en contact direct avec le sol, est essentielle pour prévenir les infiltrations d’eau et garantir la durabilité des constructions. Les solutions d’étanchéité par enduits et membranes offrent une protection efficace contre l’humidité et les pressions hydrostatiques. Les enduits, souvent à base de ciment ou de bitume, sont appliqués en plusieurs couches pour former une barrière continue. Les membranes, quant à elles, peuvent être auto-adhésives ou fixées mécaniquement, assurant une étanchéité durable même en cas de mouvements du sol. Ces systèmes sont adaptés aux exigences des professionnels du BTP, répondant aux normes en vigueur et aux contraintes spécifiques de chaque chantier. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conçues pour optimiser la protection de vos ouvrages enterrés.