Etanchéite de bassin et canaux

L’étanchéité des bassins et canaux est cruciale pour éviter les pertes d’eau, préserver les ouvrages et garantir leur bon fonctionnement sur le long terme. Que ce soit pour des bassins de rétention, canaux d’irrigation, piscines, plans d’eau artificiels ou réservoirs techniques, les solutions mises en œuvre doivent résister durablement à l’humidité, à la pression hydrostatique et aux agressions extérieures. Les membranes synthétiques (PVC, EPDM), géotextiles, résines ou enduits spécifiques permettent une étanchéité continue et fiable, quel que soit le support. Ces produits sont conçus pour faciliter la pose, s’adapter aux formes complexes et répondre aux exigences des professionnels du BTP et du génie civil. Sur cette page, retrouvez une sélection de solutions d’étanchéité pour bassins et canaux, performantes et conformes aux normes techniques en vigueur.