Etanchéité de locaux humides

L’étanchéité des locaux humides est indispensable pour prévenir les infiltrations d’eau et les dégradations dans les pièces exposées à l’humidité : salles de bains, cuisines collectives, vestiaires, douches, piscines, etc. Pour garantir la pérennité des ouvrages et la salubrité des lieux, des systèmes spécifiques doivent être mis en œuvre avant la pose des revêtements. Membranes liquides, bandes d’étanchéité, résines, sous-couches et accessoires sont autant de solutions techniques à choisir selon la configuration du chantier. Conformes aux normes en vigueur (DTU, avis techniques), ces produits assurent une protection efficace contre l’eau stagnante, les remontées capillaires et les projections. Sur cette page, accédez à une sélection de solutions d’étanchéité pour locaux humides pensées pour les professionnels du BTP, en neuf comme en rénovation.