Etanchéité de piscine

L’étanchéité de piscine est un point clé dans la construction ou la rénovation d’un bassin, garantissant l’absence de fuites et la pérennité de l’ouvrage. Selon la structure (béton, panneau, coque), différentes solutions sont proposées : membranes armées, liners, enduits spécifiques, résines ou systèmes d’étanchéité liquide (SEL). Ces revêtements assurent une parfaite imperméabilisation, résistent à la pression de l’eau et aux agressions chimiques liées au traitement. Leur souplesse ou leur élasticité permet d’absorber les micro-mouvements du support. Certains produits sont compatibles avec des piscines enterrées, hors-sol ou à débordement. En neuf comme en rénovation, une bonne étanchéité conditionne la durabilité, la sécurité et le confort du bassin. Retrouvez ici une sélection de solutions techniques pour les professionnels de la piscine.