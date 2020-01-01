Etaux et presse de chantier

Sur les chantiers du BTP, les étaux et presses de chantier sont des outils indispensables pour assurer des opérations de serrage, de maintien et de façonnage avec précision et sécurité. Les étaux, qu'ils soient fixes ou pivotants, permettent de maintenir fermement les pièces lors des travaux de sciage, de perçage ou d'assemblage. Les presses, quant à elles, sont utilisées pour des opérations de compression, de cintrage ou de redressage, offrant une force de pression adaptée aux besoins spécifiques des professionnels. Cette sélection propose une gamme variée d'étaux et de presses, conçus pour répondre aux exigences des artisans et des entreprises du bâtiment, garantissant robustesse, fiabilité et conformité aux normes en vigueur. Explorez dès maintenant cette offre complète pour équiper vos chantiers avec du matériel performant et adapté à vos besoins.