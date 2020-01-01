Exosquelette, Ergosquelette

L’usage de l’exosquelette ou de l’ergosquelette se développe dans le secteur du BTP pour améliorer les conditions de travail et prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS). Ces équipements d’assistance physique permettent de soulager les efforts, de limiter les risques de blessures et d’augmenter l’endurance sur les postes les plus exigeants physiquement.

Portés au niveau des bras, du dos ou des jambes, les exosquelettes accompagnent les mouvements sans gêner la mobilité. Ils sont particulièrement utiles pour les tâches de manutention, les positions contraignantes ou les efforts répétitifs.

Sur cette page, accédez à une sélection de solutions d’assistance physique adaptées aux chantiers, aux ateliers ou aux environnements industriels. Un levier d’innovation pour conjuguer performance, sécurité et confort au quotidien.