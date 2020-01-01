Feuille et bande en aluminium

Les feuilles et bandes en aluminium sont largement utilisées dans le secteur du bâtiment pour des applications variées : étanchéité, couverture, habillage de façades ou finitions de zinguerie. Ce matériau combine légèreté, résistance à la corrosion, longévité et facilité de mise en œuvre, ce qui en fait un allié de choix pour les professionnels du BTP. Malléable, il s’adapte facilement aux formes complexes tout en offrant une excellente tenue dans le temps, y compris en environnement agressif. L’aluminium est également apprécié pour son aspect esthétique, disponible en plusieurs finitions et coloris. Certains produits sont laqués, anodisés ou renforcés pour répondre à des exigences spécifiques. Découvrez ci-dessous une sélection de feuilles et bandes en aluminium conçues pour optimiser vos chantiers.