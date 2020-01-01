Feuille et bande en cuivre

Les feuilles et bandes en cuivre sont des matériaux de référence dans les travaux de couverture, zinguerie et habillage architectural. Apprécié pour sa durabilité, sa malléabilité et son esthétisme, le cuivre s’adapte aux projets de rénovation patrimoniale comme aux constructions modernes. Il résiste naturellement à la corrosion et développe une patine caractéristique au fil du temps, renforçant sa protection et son aspect visuel. Utilisé pour les chéneaux, rives, faîtages ou ornements, ce matériau haut de gamme garantit une excellente tenue dans le temps. Les feuilles et bandes en cuivre se déclinent en différents formats pour s’ajuster aux contraintes de pose. Découvrez ci-dessous une sélection de produits professionnels en cuivre, pensés pour assurer la fiabilité et l’élégance de vos réalisations en toiture ou façade.