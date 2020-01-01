Feuille et bande en inox

Reconnues pour leur résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'usure, les feuilles et bandes en inox sont idéales pour les applications exigeantes du bâtiment. Elles sont utilisées en couverture, zinguerie, habillage de façade ou encore pour la fabrication d’éléments sur mesure. L’acier inoxydable offre une excellente durabilité, même en milieu humide ou agressif, tout en conservant un aspect esthétique soigné. Facile à travailler, l’inox permet des découpes précises et s’intègre dans des projets contemporains ou techniques. Disponible en différentes finitions (brossé, brillant, mat…), il répond aux exigences fonctionnelles et architecturales des professionnels du BTP. Découvrez ci-dessous une sélection de feuilles et bandes en inox adaptées aux contraintes des chantiers modernes.