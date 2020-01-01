Feuille et bande en zinc

Les feuilles et bandes en zinc sont largement utilisées en couverture et en bardage pour leurs propriétés mécaniques, leur durabilité et leur esthétisme. Matériau traditionnel du bâtiment, le zinc séduit les professionnels par sa souplesse de mise en œuvre, sa résistance à la corrosion et sa longévité, qui peut dépasser les 50 ans sans entretien particulier. Les feuilles et bandes en zinc conviennent aussi bien à la réalisation de toitures, chéneaux, rives ou noues qu'à la finition de façades. Elles s’intègrent aussi bien en rénovation qu’en construction neuve. Retrouvez ci-dessous une sélection de produits adaptés aux usages du zinc dans le BTP, avec des solutions techniques pensées pour répondre aux exigences des chantiers contemporains.