La filtration pour piscine est un élément central du circuit hydraulique, garantissant une eau propre, claire et saine en continu. Elle élimine les impuretés, particules en suspension et pollutions organiques grâce à un système combinant pompe et filtre (à sable, à cartouche ou à diatomées). Une bonne filtration réduit la consommation de produits désinfectants et limite l’encrassement des équipements. Indispensable pour le confort des baigneurs et la durabilité du bassin, elle doit être dimensionnée selon le volume d’eau et la fréquentation. Certains systèmes intègrent des solutions éco-performantes ou silencieuses pour une filtration optimisée. En neuf ou en rénovation, les professionnels trouveront ici une gamme complète de matériels de filtration adaptés aux piscines privées, publiques ou collectives.