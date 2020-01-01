Fondation spéciale

Les fondations spéciales sont des solutions techniques avancées utilisées lorsque les conditions de sol ou les contraintes structurelles rendent inadaptées les fondations classiques. Elles sont essentielles pour assurer la stabilité des ouvrages en terrains complexes, en zones sismiques ou en présence de nappes phréatiques. Parmi les principales techniques figurent les pieux, les micropieux, les parois moulées, les injections de sol et le jet grouting. Ces méthodes permettent de renforcer les sols, de prévenir les tassements et d'assurer la pérennité des structures. Adaptées aux projets de génie civil, aux infrastructures routières, ferroviaires ou aux bâtiments en milieu urbain dense, les fondations spéciales répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de sécurité et de conformité aux normes en vigueur. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conçues pour optimiser vos projets de construction.​