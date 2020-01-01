Fraiseuse, polisseuse pour pierre

Dans le domaine du BTP et de la taille de pierre, les fraiseuses-polisseuses pour pierre jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de surfaces, moulures et finitions de qualité. Cette gamme comprend des fraiseuses manuelles ou sur table, polisseuses diamantées, machines combinées pour travailler le granit, le marbre, le calcaire et la pierre naturelle. Conçues pour offrir des rendus nets, un polissage uniforme et une productivité optimale, ces machines garantissent le respect de la matière sans l’abîmer.

Elles assurent une précision millimétrée, une grande maniabilité et une réduction de l’effort physique, que ce soit en atelier ou sur chantier. Adaptées aux professionnels de la sculpture, de l’aménagement extérieur ou de la faïence, elles répondent aux exigences esthétiques, techniques et économiques des projets pierre.

Parcourez notre sélection de fraiseuses et polisseuses pour trouver la solution la mieux adaptée à votre projet : anglaisé, chantournage, polissage ou rénovation, boostez la qualité et l’efficacité de vos ouvrages pierre.