Le générateur d’air chaud à fioul est une solution de chauffage autonome, puissante et mobile, idéale pour les chantiers, serres, entrepôts ou grands volumes non raccordés au gaz. Il permet une montée en température rapide et une diffusion homogène de l’air chaud, même dans des conditions extérieures rigoureuses. Facile à déplacer et à installer, il fonctionne au fioul domestique et se décline en versions à combustion directe ou indirecte selon les exigences du site. Les professionnels du BTP l’apprécient pour sa robustesse, son efficacité énergétique et sa capacité à maintenir des conditions de travail optimales. Retrouvez ici une sélection de générateurs fioul adaptés aux environnements exigeants.