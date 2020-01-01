La géothermie est une solution de production d’énergie renouvelable qui exploite la chaleur stockée dans le sol pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et parfois la production d’eau chaude sanitaire. Elle repose sur un système de captage vertical ou horizontal relié à une pompe à chaleur, permettant de transférer l’énergie thermique de la terre vers le bâtiment. Fiable et durable, la géothermie offre un rendement élevé et contribue à réduire les consommations d’énergie fossile ainsi que les émissions de CO₂. Adaptée aux logements individuels comme aux bâtiments collectifs et tertiaires, elle constitue une réponse performante aux enjeux de transition énergétique. Les professionnels du BTP y trouvent une technologie pertinente pour des projets neufs ou de rénovation. Parcourez les solutions proposées pour identifier le système géothermique adapté à vos chantiers.