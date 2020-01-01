Gicleur, filtre pour brûleur

Le gicleur et le filtre pour brûleur sont des composants essentiels au bon fonctionnement des systèmes de chauffage fonctionnant au fioul ou au gaz. Le gicleur assure la pulvérisation fine du combustible pour une combustion homogène et efficace, tandis que le filtre protège le brûleur des impuretés, garantissant ainsi une meilleure performance et une durée de vie prolongée de l’installation. Ces éléments doivent être choisis avec précision en fonction du type de brûleur et des contraintes du chantier. Leur entretien régulier est indispensable pour optimiser le rendement énergétique et réduire la consommation. Les professionnels du BTP disposent aujourd’hui d’une large gamme de gicleurs et filtres adaptés aux différentes puissances et configurations. Consultez les solutions disponibles pour sélectionner les pièces les plus adaptées à vos besoins en chauffage.