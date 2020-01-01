Le golf miniature, aussi appelé mini-golf, est une installation ludique et sportive accessible à tous les publics. Il se compose de parcours aménagés avec des obstacles variés (tunnels, virages, rampes, rebonds) et des revêtements spécifiques assurant un bon roulement de balle. Conçu pour les campings, parcs de loisirs, hôtels ou établissements scolaires, le mini-golf peut être installé en intérieur comme en extérieur. Les pistes sont généralement réalisées en béton, résine ou gazon synthétique, avec des bordures en caoutchouc, bois ou métal. Facile à entretenir, le golf miniature favorise la convivialité, l’animation des espaces publics et le développement d’activités intergénérationnelles. Retrouvez ici des solutions complètes et modulables pour créer ou rénover des parcours de mini-golf durables et attractifs, adaptés aux attentes des collectivités et professionnels du loisir.