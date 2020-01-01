Grille et protection d'arbre

Les grilles et protections d’arbre sont essentielles pour intégrer durablement les plantations dans les aménagements urbains ou les zones de circulation. Elles permettent de protéger les troncs contre les chocs, de laisser respirer les racines et d’assurer la pérennité des arbres dans des environnements contraints.

Disponibles en fonte, acier galvanisé ou matériaux composites, ces équipements s’intègrent esthétiquement dans les projets paysagers, les voiries ou les espaces publics.

Sur cette page, retrouvez une sélection de grilles d’arbre et de dispositifs de protection végétale pensés pour les professionnels du BTP, des espaces verts ou des collectivités, afin de concilier nature en ville, sécurité et aménagement durable.