Groupe supresseur d'eau

Les groupes surpresseurs d’eau sont indispensables pour maintenir une pression constante dans les réseaux d’eau, notamment dans les bâtiments à étages, les installations collectives ou les zones à faible pression. Ces systèmes combinent généralement une pompe, un réservoir et un dispositif de régulation afin d’assurer un débit stable, quel que soit le niveau de consommation. Utilisés pour l’adduction d’eau potable, l’irrigation ou les installations techniques, ils s’adaptent aux besoins des professionnels du BTP, des collectivités et du secteur tertiaire. Performants, durables et conformes aux normes, les groupes surpresseurs garantissent confort d’utilisation et fiabilité. Retrouvez ici une sélection adaptée à chaque configuration de chantier.