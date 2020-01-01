La grue à tour est l’équipement emblématique des chantiers de grande hauteur. Fixe ou à montage automatisé, elle permet de soulever et déplacer des charges importantes avec une grande précision. Particulièrement adaptée à la construction de bâtiments en zone dense, elle offre une portée horizontale étendue et une stabilité optimale. Selon les modèles, les grues à tour peuvent être à flèche relevable, à montage rapide ou en version à montage par éléments. Conformes aux normes de sécurité, elles garantissent une productivité élevée. Consultez les modèles disponibles pour choisir la grue à tour adaptée à vos chantiers.