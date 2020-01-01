La grue-portique est utilisée pour le levage et le déplacement de charges lourdes sur de grandes portées, notamment en zones industrielles ou de préfabrication. Montée sur rails ou roues, elle assure des déplacements horizontaux précis, avec une grande stabilité. Idéale pour les charges encombrantes, conteneurs ou éléments béton, la grue-portique optimise les flux logistiques tout en garantissant sécurité et performance. Adaptée à des environnements extérieurs comme intérieurs, elle s’inscrit dans une démarche de levage intensif et contrôlé.