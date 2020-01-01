Grue sur chenilles, automotrice

La grue sur chenilles, également appelée grue automotrice, se distingue par sa capacité à se déplacer facilement sur les terrains accidentés. Robuste et autonome, elle est idéale pour les chantiers de génie civil, de fondation ou d’ouvrages d’art. Son déplacement sur chenilles permet une excellente répartition des charges et une stabilité accrue. Elle est souvent utilisée pour le montage d’éléments lourds ou préfabriqués, grâce à sa forte capacité de levage et sa manœuvrabilité. Consultez notre sélection pour vos besoins en levage mobile sur chantier difficile.