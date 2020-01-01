Installation d'abaissement de nappe phréatique, pompe de construction

Les installations d’abaissement de la nappe phréatique et pompes de chantier sont indispensables pour créer des conditions de travail sèches et sécurisées lors d’excavations ou de fondations en milieu humide. Elles comprennent des pompes centrifuges, submersibles ou à membranes, des puits filtrants, aiguilles filtrantes, ainsi que des systèmes de drainage et de puisard. Fondées sur le principe du rabattement de nappe, ces solutions permettent de réaliser des travaux sur des sols perméables ou argileux, en installant des tubes filtrants ou des puits selon les caractéristiques géologiques.

Conçues pour gérer en continu les eaux souterraines, elles contrôlent les niveaux piézométriques, protègent les fouilles et réduisent les risques d’affaissement, d’inondation ou de contamination . Robustes, évolutives et compatibles avec les contraintes de chantier, ces installations optimisent la productivité tout en respectant les exigences environnementales et règlementaires.