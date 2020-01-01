Installation industrielle, concasseur, broyeur, crible

Les installations industrielles — concasseurs, broyeurs et cribles — sont conçues pour transformer les matériaux en granulats calibrés, adaptés aux usages du BTP, des routes ou de l’industrie. Cette gamme comprend des concasseurs à mâchoires, concasseurs à cône, broyages secondaires, ainsi que des cribles vibrants, tamis rotatifs et postes mobiles, destinés à l’extraction, au recyclage ou à la production de granulats.

Grâce à ces installations, vous optimisez la réduction, la sélection et le calibrage des matériaux : gain de temps, productivité renforcée et recyclage facilité des déchets. Robustes, modulables et prêts pour intégration en centrale ou sur site mobile, ils offrent des performances adaptées à vos volumes et à la granulométrie attendue. Une solution performante pour maîtriser la production de granulats, limiter les transports et améliorer l’efficacité des chantiers.