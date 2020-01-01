Isolant antivibratoire, acoustique, antisismique de fondation

Les isolants antivibratoires, acoustiques et antisismiques de fondation sont essentiels pour protéger les structures contre les nuisances vibratoires, les bruits solidiens et les mouvements sismiques. Ces solutions techniques permettent de désolidariser le bâtiment de son environnement, réduisant ainsi la transmission des vibrations et améliorant le confort des occupants. Utilisés notamment dans les zones urbaines denses ou à proximité d'infrastructures de transport, ces systèmes contribuent à la pérennité des ouvrages en limitant les contraintes mécaniques. Conformes aux normes en vigueur, ils répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de performance, de durabilité et de sécurité. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques adaptées à vos projets de construction.