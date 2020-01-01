Jauge, crépine pour citerne de chauffage

Les jauges et crépines pour citernes de chauffage sont des accessoires indispensables pour garantir le bon fonctionnement et la longévité des installations alimentées en fioul ou autres combustibles liquides. La jauge permet de mesurer avec précision le niveau de combustible dans la cuve, assurant une gestion efficace des approvisionnements. La crépine, placée en fond de citerne, filtre les impuretés avant l’aspiration du combustible, protégeant ainsi les brûleurs, pompes et tuyauteries contre l’encrassement et les pannes. Ces équipements simples, mais essentiels, contribuent à la sécurité, à la performance et à la durabilité du système de chauffage. Retrouvez ici une sélection de jauges et crépines conçues pour répondre aux exigences des professionnels du BTP.