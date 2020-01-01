Les jeux aquatiques apportent une dimension ludique et rafraîchissante aux espaces extérieurs destinés aux enfants et aux familles. Installés dans les parcs, campings, centres de loisirs ou zones urbaines, ils favorisent l’interaction, le jeu libre et la convivialité.

Jets d’eau, arches, canons à eau, brumisateurs, sols antidérapants : ces équipements sont conçus pour résister aux usages intensifs et aux conditions climatiques, tout en respectant les normes de sécurité.

Sur cette page, retrouvez une sélection de jeux aquatiques adaptés aux projets d’aménagement extérieur, pensée pour les professionnels du BTP, les collectivités et les aménageurs d’espaces ludiques ou de détente.