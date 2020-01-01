Les jeux pour enfant sont au cœur des aménagements extérieurs dédiés à l’éveil, au développement moteur et au plaisir des plus jeunes. Installés dans les parcs, écoles, campings ou zones résidentielles, ils doivent allier sécurité, résistance et attractivité.

Toboggans, balançoires, structures multi-activités, jeux à ressort ou parcours d’équilibre : chaque équipement est conçu pour répondre aux normes en vigueur tout en stimulant l’imaginaire, la coordination et la sociabilité.

Sur cette page, retrouvez une sélection de jeux pour enfants robustes, colorés et évolutifs, pensés pour les professionnels du BTP, les collectivités ou les aménageurs d’espaces publics, dans une démarche durable et inclusive.