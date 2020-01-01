Laser pour la construction

Les lasers de construction assurent un alignement parfait et un contrôle de niveau précis pour toutes les étapes du chantier : gros œuvre, second œuvre, VRD ou aménagement. Lasers rotatifs, multilignes, croix ou à pente permettent un gain de temps important tout en améliorant la précision des travaux. Compatibles avec des cellules de détection ou des trépieds, ces appareils sont robustes, autonomes et adaptés aux conditions de chantier. Sélectionnez ici le laser professionnel le mieux adapté à vos usages BTP.