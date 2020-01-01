Lime et râpe

Les limes et râpes sont des outils manuels indispensables sur les chantiers du BTP, permettant de façonner, ajuster et lisser divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. Les limes, dotées de dents fines, sont idéales pour les travaux de précision, offrant une finition soignée sur les surfaces métalliques ou en bois. Les râpes, avec leurs dents plus larges, sont conçues pour dégrossir rapidement les matériaux tendres comme le bois ou le plâtre. Cette sélection propose une gamme variée d'outils adaptés aux besoins des professionnels : limes plates, rondes, demi-rondes, triangulaires, ainsi que des râpes plates, rondes ou demi-rondes. Conçus pour offrir robustesse, ergonomie et efficacité, ces outils garantissent une prise en main confortable et une utilisation durable. Explorez dès maintenant cette gamme complète pour équiper vos chantiers avec du matériel fiable et performant, adapté à vos exigences spécifiques.