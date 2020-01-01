Limiteur de remplissage, contrôleur de niveau

Les limiteurs de remplissage et contrôleurs de niveau sont des dispositifs indispensables pour sécuriser les installations de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude. Le limiteur de remplissage évite les surcharges dans les circuits fermés lors du remplissage initial ou des appoints, tandis que le contrôleur de niveau assure une surveillance constante du volume de fluide dans les réservoirs ou les ballons. Ces équipements contribuent à prévenir les risques de surpression, de cavitation ou de dysfonctionnement des générateurs. Simples à installer, ils s’intègrent dans tous types d’installations, neuves ou rénovées. Découvrez notre sélection de solutions fiables pour garantir la sécurité et la longévité de vos équipements thermiques.