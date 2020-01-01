Un logiciel d’accès à l’information facilite la recherche, la visualisation et la consultation des données techniques dans le secteur du bâtiment. Ces outils permettent aux professionnels de gagner du temps, de limiter les erreurs et d’accéder rapidement aux fiches produits, documentations, fiches techniques ou références fabricants.

Le logiciel configurateur va plus loin, en guidant l’utilisateur dans le choix de solutions personnalisées selon les contraintes du chantier : dimensions, performances, matériaux, normes… Ces outils interactifs renforcent l’autonomie des prescripteurs et des artisans dans leur prise de décision.

Sur cette page, retrouvez une sélection de logiciels conçus pour simplifier l’accès à l’information et favoriser la bonne mise en œuvre des produits et systèmes dans vos projets de construction.