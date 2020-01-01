Le logiciel d’échanges de données informatiques (EDI) facilite la transmission automatisée et sécurisée d’informations entre partenaires, fournisseurs et clients. Dans le secteur du BTP, il joue un rôle clé pour fluidifier les échanges commerciaux, accélérer les délais de traitement et limiter les erreurs.

Les solutions EDI permettent d’intégrer directement les données dans les systèmes de gestion : devis, factures, commandes, suivis de livraison… Elles répondent aux enjeux de traçabilité, de conformité et d’interopérabilité entre les différents acteurs du projet.

Sur cette page, accédez à une sélection de logiciels EDI conçus pour améliorer la performance des échanges de données, tout en respectant les standards techniques et réglementaires du bâtiment.